Üretimi durduran Apple, iPod touch'a son darbeyi vurdu - Haberler

Apple, birkaç hafta önce yaptığı resmi açıklamayla iPod touch üretimini sonlandırdığını duyurdu. Son olarak 2019 yılında A10 Fusion işlemciyle yenilenen model, Apple'ın mevcut ürün yelpazesinde bulunan son 4 inçlik cihaz olmasıyla da ayrı bir önem taşıyordu.

Stoklar tükenene kadar Apple'dan veya diğer satıcılardan iPod touch satın alınabiliyor. Fakat şirket yaptığı son hamleyle cihaza bir darbe daha vurdu.

iPod touch, Apple'ın sitesinden kaldırıldı

Kanada, Belçika, Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Singapur, Güney Kore ve daha pek çok ülkede Apple'ın web sitesinde iPod touch'ın ürün sayfasına erişmek artık mümkün değil. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere bazı ülkelerde sayfa yayında, ancak stoklar "bitti" veya "sınırlı" olarak gözüküyor.

Önceden iPod touch için hazırlanan web sayfasına girildiğinde aşağıdaki sayfa açılıyordu:

Link artık kullanım kılavuzu, iPod touch teknik özellikleri ve teknik destek seçenekleri gibi kısımların yer aldığı Apple Destek sitesine yönlendiriyor. Cihazla alakalı bir sorun yaşayan kullanıcılar, buradaki ilgili seçeneklere tıklayarak Apple müşteri hizmetleriyle görüşebiliyor. Tabii garanti kapsamında olup olmadığı da önemli.

Bir devrin sonu: iPosd Touch'un üretimi sona erdi!

Apple'ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, diğer Apple ürünleri sayesinde iPod rununun yaşamaya devam ettiğini söyleyerek şunları aktardı:

"Bugün iPod'un ruhu yaşamaya devam ediyor. Biz iPhone'dan Apple Watch'a, HomePod mini'ye ve Mac, iPad ve Apple TV'ye kadar tüm ürünlerimize inanılmaz bir müzik deneyimi entegre ettik. ve Apple Music endüstriyi bir araya getiriyor. Müziğin keyfini çıkarmanın, keşfetmenin ve deneyimlemenin daha iyi bir yolu yok."

Her ne kadar Apple'ın sitesinden kaldırılmış olsa da, hala stokları tükenmeyen diğer satıcılardan iPod touch'ı satın alabilirsiniz.

– Apple'ın iPod üretimini bitirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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