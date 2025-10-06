Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu'nu kabul etti

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu'nu makamında kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliği konuları değerlendirildi.

Taraflar, başta Gazze, Batı Şeria ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ürdün Kralı Abdullah'ın ortaya koyduğu ilkeli ve kararlı tutumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Caymazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısında öne çıkan ortak tutum ve dayanışmanın, üst düzey ziyaretler ve yakın temaslarla önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca bölgesel barış, istikrar ve işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu.