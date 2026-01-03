Haberler

Ürdün ve Lübnan'dan Yemen'de güney meselesine ilişkin diyalog çağrısına destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün ve Lübnan, Yemen'deki mevcut krizin aşılması için kapsamlı bir konferans düzenlenmesi çağrısını desteklediklerini açıkladı. Dışişleri bakanlıkları, Yemen'in birliği ve istikrarının bölgesel güvenlik açısından önemine vurgu yaptı.

Ürdün ve Lübnan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara yönelik mevcut krizin aşılması için kapsamlı bir konferans düzenlenmesi çağrısını ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, çağrıya destek vererek, konferansın tüm Yemenli tarafları kapsayıcı bir diyalog sürecinin önünü açmasını, ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak adil çözümlere katkı sunmasını temenni etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da daveti olumlu bir adım olarak nitelendirerek, gerilimin düşürülmesi, diyalog ve uzlaşı temelinde siyasi çözümler bulunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, Yemen'in güvenlik ve istikrarının bölgesel istikrar açısından önemine vurgu yapıldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tarafların diyalog masasında bir araya gelmesi için Riyad'da konferans düzenlenmesi yönündeki talebinin takdirle karşılandığı belirtildi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu ve diyalog temelinde siyasi çözümden yana olduklarını vurguladı.

Bakanlık, Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel güvenlik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek