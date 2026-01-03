Ürdün ve Lübnan'dan Yemen'de güney meselesine ilişkin diyalog çağrısına destek

Ürdün ve Lübnan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara yönelik mevcut krizin aşılması için kapsamlı bir konferans düzenlenmesi çağrısını ve Suudi Arabistan'ın bu çağrıya desteğini memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, çağrıya destek vererek, konferansın tüm Yemenli tarafları kapsayıcı bir diyalog sürecinin önünü açmasını, ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak adil çözümlere katkı sunmasını temenni etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da daveti olumlu bir adım olarak nitelendirerek, gerilimin düşürülmesi, diyalog ve uzlaşı temelinde siyasi çözümler bulunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, Yemen'in güvenlik ve istikrarının bölgesel istikrar açısından önemine vurgu yapıldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tarafların diyalog masasında bir araya gelmesi için Riyad'da konferans düzenlenmesi yönündeki talebinin takdirle karşılandığı belirtildi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu ve diyalog temelinde siyasi çözümden yana olduklarını vurguladı.

Bakanlık, Yemen'in birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel güvenlik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.