Ürdün ile Katar, İsrail'in Lübnan'daki işgali genişletmesini ve gerilimi tırmandırmasını kınadı

Ürdün ile Katar, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi ile gerilimi tırmandırmasına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesini, güneydeki kara saldırılarının kapsamını genişletmesini ve sivilleri hedef almasını" kınadıkları belirtildi.

Açıklamada, bu durum "Lübnan'ın egemenliğinin, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali, bölgenin güvenliği, istikrarının yanı sıra gerilimi azaltma çabalarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesini, işgal ordusunun ülkenin güneyindeki kara saldırılarını genişletmesini ve sivilleri hedef almasını kınamaktadır. Katar, bu eylemleri tehlikeli bir tırmanış, kardeş Lübnan'ın egemenliğine açık bir ihlal ve uluslararası insancıl hukuk kurallarının bariz bir şekilde çiğnenmesi olarak değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi, İsrail'i Lübnan'a saldırılarını durdurması konusunda zorlaması çağrısı yapılan açıklamada, Katar'ın Lübnan'ın birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tutumu yinelendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa bir süre önce ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini kaydetmişti.

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.