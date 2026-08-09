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Ürdün ve Bahreyn dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

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- Görüşmede, gerilimin sona erdirilmesi, sükunetin yeniden sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasına yönelik çabalar ele alındı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani, bölgesel gelişmeler ile gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi ile Zeyyani telefonda görüştü.

Görüşmede, Ürdün ile Bahreyn arasındaki köklü ilişkileri ele alan iki bakan, bu ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda kaydedilen ilerlemenin üzerine yenilerinin eklenmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Safedi ve Zeyyani, ayrıca bölgesel gelişmeler ile gerilimin sona erdirilmesi, sükunetin yeniden sağlanması, bölgede güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

İki bakan, ortak öneme sahip bazı konuların yanı sıra ortak Arap çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik imkan ve yolları da görüştü.

Safedi ve Zeyyani, bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarelerin hem ikili düzeyde hem de bölgesel ve uluslararası çok taraflı kuruluşlar çerçevesinde sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA
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