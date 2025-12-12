Haberler

Ürdün ve BAE, Gazze'de ateşkes anlaşmasının eksiksiz bir şekilde uygulanması istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri, Gazze'de ateşkes anlaşmasına uyulması ve uygulanmasının gerekliliğini vurguladı. Bakanlar, bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken, insan yardımlarının sürdürülebilir şekilde ulaşması için aşamaların atlanmaması gerektiği konusunda hemfikir oldular.

Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'de ateşkes anlaşmasına uyulması ve anlaşmanın maddelerinin eksiksiz bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yaptığı ziyarette mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Safedi ve Al Nahyan, Ürdün ve BAE arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme yollarını ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Gazze'deki durumu da görüşen Safedi ve Al Nahyan, ateşkes anlaşmasına uyulması ve anlaşmanın maddelerinin eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Bakanlar, Gazze Şeridi'ne yardımların yeterli miktarda ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması ile ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Safedi ve Al Nahyan, işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin tırmandırılması ve İsrail'in yasa dışı eylemlerini sona erdirme çabalarını da ele aldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.???????

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon Galatasaraylıları kahreden haberi verdi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi

Kanser tedavisi gören belediye başkanı entübe edildi
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
title