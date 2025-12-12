Ürdün ve BAE, Gazze'de ateşkes anlaşmasının eksiksiz bir şekilde uygulanması istedi

Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'de ateşkes anlaşmasına uyulması ve anlaşmanın maddelerinin eksiksiz bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yaptığı ziyarette mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Safedi ve Al Nahyan, Ürdün ve BAE arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme yollarını ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Gazze'deki durumu da görüşen Safedi ve Al Nahyan, ateşkes anlaşmasına uyulması ve anlaşmanın maddelerinin eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Bakanlar, Gazze Şeridi'ne yardımların yeterli miktarda ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması ile ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Safedi ve Al Nahyan, işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin tırmandırılması ve İsrail'in yasa dışı eylemlerini sona erdirme çabalarını da ele aldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.???????

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.