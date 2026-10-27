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Ürdün'ün Akabe kentinde 38 ülkeden 350 şirketin katıldığı SOFEX 2026 başladı

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Ürdün'ün Akabe kentinde SOFEX 2026, 38 ülkeden 350 şirketin katılımıyla başladı. Üç gün sürecek fuara 75 ülkeyi temsilen 400'ü aşkın resmi heyet katılıyor; Kral 2. Abdullah da NATO yetkilileriyle görüştü.

Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde, 38 ülkeden 350 şirketin katılımıyla 15. Özel Operasyon Ekipmanları Fuarı ve Konferansı (SOFEX 2026) başladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, fuarın açılışına Kral 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah katıldı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon halinde düzenlenen ve 3 gün sürecek fuara, 38 ülkeden 350 şirket ile 75 ülkeyi temsilen 400'ü aşkın resmi heyet katılıyor.

Etkinlik kapsamında en son askeri teknolojiler, savunma çözümleri ve siber güvenlik sistemleri sergileniyor.

Kral 2. Abdullah, fuar kapsamında Lübnan, İngiltere, Fransa, Polonya, Malezya ve Barbados'tan askeri ve savunma temsilcilerinin yanı sıra NATO yetkilileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA
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