Ürdün, Umman'ın Husilerle Sağlanan Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Ürdün, Umman'ın, ABD ile Yemen'deki Husiler arasında yaptığı arabuluculuğun başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın, ABD ile Husiler arasında ateşkes anlaşmasına varılmasına yol açan çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Bunun bölgede daha fazla gerginlik ve çatışmanın önlenmesi ve seyrüsefer özgürlüğü ile uluslararası ticaretin korunması yönünde etkili bir adım olduğu aktarılan açıklamada, anlaşmanın önemine değinildi.

Anlaşmanın bölgedeki tırmanışın azaltılmasına, ihtilafların diyalog ve barışçıl yollarla çözümünün önünün açılmasına katkı sağlayacağı aktarılan açıklamada, bunun uluslararası güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ürdün'ün, dünyada kapsamlı ve adil bir barışın sağlanması amacıyla bölgedeki anlaşmazlık ve çatışmaların çözümüne yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklediği yinelendi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

Bakan Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sorun yaşamayacağına dikkati çekerek, "Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Filistin ve Gazze Şeridi'ne destek amacıyla İsrail'e ve Kızıldeniz'de ABD ve İsrail'le bağlantılı gemilere saldırılar düzenliyordu.