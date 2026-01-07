Ürdün, Suudi Arabistan'da otobüsleri kaza yapan 11 vatandaşının yaralandığını duyurdu

Haberler

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, umre için Suudi Arabistan'da bulunan Ürdünlülerin bulunduğu otobüsün kaza yaptığını ve 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, yaralıların durumunu takip ettiklerini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, umre için Suudi Arabistan'da bulunan 34 Ürdünlünün bulunduğu otobüsün Meyku bölgesinde kaza yaptığını belirtti.

Bakanlığın olayı takip ettiğini kaydeden Mecali, kazada 11 Ürdünlünün yaralandığını aktardı.

Mecali, Ürdünlülerin durumunu takip ettiklerini vurgulayarak, Suudi Arabistan makamlarıyla koordinasyon içinde gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
