Ürdün, Suudi Arabistan'da otobüsleri kaza yapan 11 vatandaşının yaralandığını duyurdu

Ürdün, Suudi Arabistan'da otobüslerinin kaza yapması sonucu 11 vatandaşının yaralandığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, umre için Suudi Arabistan'da bulunan 34 Ürdünlünün bulunduğu otobüsün Meyku bölgesinde kaza yaptığını belirtti.

Bakanlığın olayı takip ettiğini kaydeden Mecali, kazada 11 Ürdünlünün yaralandığını aktardı.

Mecali, Ürdünlülerin durumunu takip ettiklerini vurgulayarak, Suudi Arabistan makamlarıyla koordinasyon içinde gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacaklarını kaydetti.