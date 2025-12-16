Haberler

Ürdün, Suriye'ye 21 Tırlık İnsani Yardım Konvoyu Gönderdi

Güncelleme:
Ürdün, insani yardıma muhtaç ailelere yönelik prefabrik konut üniteleri ve gıda malzemeleri taşıyan 21 tırlık bir yardım konvoyunu Suriye'ye gönderdi. Yardım konvoyu, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın önderliğinde, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak hazırlandı.

AMMAN, 16 Aralık (Xinhua) -- Ürdün, Suriye'ye 21 tırdan oluşan bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu aracılığıyla pazartesi günü gönderilen konvoyda insani yardıma ihtiyaç duyan ailelere yönelik prefabrik konut üniteleri ve gıda malzemeleri bulunuyor.

Yardımın, kriz dönemlerinde komşu ülkeleri desteklemek üzere Ürdün Kralı II. Abdullah önderliğinde sürdürülen insani yardım çabaları kapsamında Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak gönderildiği belirtildi.

Ürdün, lojistik kabiliyetleri sayesinde insani yardım sağlama konusunda bölgede aktif rol oynamaya devam ediyor.

Bağımsız kriz izleme kuruluşu Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi'ne göre 2025 yılında yaklaşık 16,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç konumda olduğu Suriye'de birçok kriz aynı anda yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
