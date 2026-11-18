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Ürdün ordusuna ait Black Hawk (Kara Şahin) tipi helikopterin askeri tatbikat sırasında düşmesi sonucu 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, helikopterin düşmesi sonucu yaralanan 5 askerin tedavi edilmek üzere Kraliçe Aliye Askeri Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır, 4'ünün ise hafif olduğu aktarılan açıklamada, askerlerin sağlık durumlarının takip edildiği ve gerekli tıbbi bakımın sağlandığı ifade edildi.

Kazanın ardından ilgili ekiplerin müdahale çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA