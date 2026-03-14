Haberler

Ürdün, son bir haftada İran'dan atılan 79 füze ve İHA'yı engelledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün ordusu, son bir haftada İran'dan yapılan 85 füze ve 79 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı. Ülkede yaşanan saldırılar sonucunda 9 kişi yaralandı.

Ürdün ordusu ile Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan ortak açıklamada, söz konusu saldırıların savaşın ikinci haftasında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "İran'dan Ürdün topraklarına doğrudan 85 füze ve İHA fırlatıldı ve bunlar ülkedeki hayati hedefleri hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ürdün Hava Kuvvetlerinin 79 füze ve İHA'yı engellediği, ancak savunma sistemlerinin 5 İHA ve bir füzeyi durduramadığı, söz konusu unsurların ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu olaylar sonucu 9 kişinin yaralandığı ve gerekli tedavinin ardından hastaneden taburcu edildikleri belirtildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Laith Al
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'yi şimdi de kum fırtınası vurdu! Göz gözü görmüyor

Bölgeyi şimdi de kum fırtınası vurdu! Göz gözü görmüyor
Kulüp binasına geldiler! Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen kritik toplantı

Milyonların beklediği kritik toplantıya geldiler, sonuç ne olacak?
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak

Bölge alev alev! 7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
Genç kadını 'Kızını göreceksin' diye kandırıp 4. kattan aşağı attı

Genç kadını "Kızını göreceksin" diye kandırıp 4. kattan aşağı attı
Gazze'yi şimdi de kum fırtınası vurdu! Göz gözü görmüyor

Bölgeyi şimdi de kum fırtınası vurdu! Göz gözü görmüyor
Süper Lig'de ilginç anlar! Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti

Rakip penaltı kazanınca tüm yedek kulübesi soyunma odasına gitti
Sorulan soru 'Allah Nihat Hoca'ya sabır versin' dedirtti

Sorulan soru "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" dedirtti