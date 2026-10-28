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Ürdün Madeba'da selde yaşamını yitiren iki kişinin cenazelerine ulaşıldı

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Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, Madeba'da sel sularına kapılan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi. Belka'da kaybolan bir kişi için arama kurtarma çalışmaları sürerken yetkililer dere yataklarından ve tehlikeli bölgelerden uzak durulması uyarısında bulundu.

Ürdün'ün Madeba kentinde sel sularına kapılan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünün, ülkenin resmi ajansı Petra'da yayımlanan açıklamasında??????? Madeba'daki sivil savunma ve polis ekiplerinin selin ardından 2 kız çocuğunun cenazesine ulaştığı belirtildi.

Arama kurtarma ekiplerinin, Belka kentinde kaybolan bir kişiye ulaşmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, dere yataklarından ve tehlikeli bölgelerden uzak durulması uyarısında bulundu.

Ürdün'de dün etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olmuştu.

Kaynak: AA
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