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Ürdün Kralı'ndan Lübnan'a güvenlik desteği

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan'ın güvenliği ve egemenliğini koruma konusunda desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Görüşme, İsrail saldırıları ve UNIFIL'in görev süresinin dolması tartışmaları sırasında yapıldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, güvenliğini ve egemenliğini koruma konusunda Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'i kabul etti.

Görüşme, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdüğü ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin dolmasıyla ilgili tartışmaların yaşandığı bir zamanda gerçekleşti.

Kral Abdullah, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Ahmed el-Huneyti'nin de hazır bulunduğu görüşmede, ülkesinin, güvenliğini ve egemenliğini koruma konusunda Lübnan'a desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Fransa'nın talebiyle 28 Ağustos'ta düzenlenen kapalı oturumda, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması talebi görüşülmüş, üye devletlerin çoğu Lübnan'ın "görev süresinin uzatılması" talebine destek verirken ABD buna karşı çıkmıştı.

1978'den bu yana Lübnan'ın güneyinde "barışı korumak" için görev yapan UNIFIL'in görev süresi 31 Aralık 2026'da doluyor. Lübnan, gücün bölgedeki varlığının istikrar unsurlarından biri olduğunu belirterek görev süresinin devam etmesini istiyor.

Kaynak: AA
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