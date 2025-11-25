Ürdün Kralı Abdullah ve Suudi Veliaht Prens Selman Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgede istikrarın yeniden sağlanması ve bu konudaki ortak koordinasyonu ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Veliaht Prens Bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Açıklamada, görüşmede bölgedeki gelişmelerin ele alındığı ve istikrarın yeniden sağlanması için koordinasyonun sürdürülmesi konusunda iki ülkenin istekli olduğu belirtildi.

Ürdün ve Suudi Arabistan ile kardeş halkları arasındaki ilişkilerin derinliğine ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, görüşmenin bölgesel gerilimleri sona erdirmeyi hedeflediği ve iki ülke arasındaki koordinasyonun devamı çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.