Ürdün Kralı Abdullah, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria uygulamalarına uyarıda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede kapsamlı sükunetin sağlanması için uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulunarak, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki uygulamalarının çatışmaların bölgeye yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan iki ayrı açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile görüştü, Hollanda Kralı Willem-Alexander ile de telefonda konuştu.

Ürdün Kralı Abdullah'ın Powell ile görüşmesinde, Ürdün ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklığın derinliği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yolları değerlendirildi.

Görüşmede Kral Abdullah, Arap ülkelerinin güvenliğini güvence altına alacak ve bölgeye istikrar getirecek kapsamlı bir bölgesel sükunetin sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki "tehlikeli uygulamalarının" durdurulması gerektiğini belirtti.

Kral Abdullah, Lübnan ve Suriye'nin güvenlik, istikrar ve egemenliklerini koruma çabalarının desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Ürdün Kralı Abdullah, Hollanda Kralı Willem-Alexander ile yaptığı telefon görüşmesinde de bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve Arap ülkelerinin güvenliklerine ve egemenliklerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah, Batı Şeria ve Kudüs'teki "tehlikeli gelişmelerin" çatışmanın genişlemesine etkisi olacağı konusunda uyarıda bulundu.

İki lider, Ürdün ile Hollanda arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğinin geliştirilmesi yollarını da ele alırken, Kral Abdullah iki ülke ve halklarının çıkarları doğrultusunda koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA