Ürdün Kralı Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgedeki gelişmeleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, iki lider telefonda görüştü.

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki lider kapsamlı bir ateşkes imkanı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA