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Ürdün Kralı Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bölgedeki gelişmeleri görüştü

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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, iki lider telefonda görüştü.

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki lider kapsamlı bir ateşkes imkanı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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