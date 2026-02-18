Ürdün'den İsrail'in Batı Şeria'da artırdığı gerilimi durdurması için uluslararası müdahale çağrısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimi tırmandırmasını durdurmak için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme yollarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Steinmeier ile görüşmesinde Ürdün ile Almanya arasındaki siyasi ilişkilerin oldukça güçlü olduğuna dikkati çeken Abdullah, bu ziyaretin de bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmalarına fırsat sunduğunu belirtti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlallere dikkati çeken Abdullah, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da yeni alanlara el koyarak yasa dışı yerleşimleri genişletme yönünde çıkardığı kararları reddettiklerini yineledi.

İsrail'in Batı Şeria'daki gerilimi tırmandırmasının durdurulması için uluslararası müdahale talebinde bulunan Abdullah, işgal altındaki Kudüs'te hem Müslümanların hem de Hristiyanların kutsallarına yönelik ihlallerin oluşturduğu tehlikeye vurgu yaptı.

Gazze'deki ateşkesin uygulanması ve bölgeye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasının önemine değinen Abdullah, Suriye'nin güvenlik, istikrar ve egemenliğini koruma yönünde sarf ettiği çabaların desteklenmesi çağrısı yaptı.