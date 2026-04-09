Haberler

Ürdün Kralı, Lübnan'ın ABD-İran arasındaki geçici ateşkese dahil edilmesi çabalarına destek verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan’ın dahil edilmesi için destek verdiklerini açıkladı. Lübnan’daki saldırılara karşı dayanışma mesajı veren Kral Abdullah, yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn ile Kral 2. Abdullah telefonda görüştü.

Görüşmede Kral 2. Abdullah, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları kınadı, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve Ürdün'ün Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı ayrıca, saldırıların sona ermesine katkı sağlayacak her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, ABD-İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil edilmesi yönündeki çabalara destek verdi.

Cumhurbaşkanı Avn da Ürdün Kralı'na, Lübnan ve halkına yönelik sürekli destek ve dayanışma mesajları için teşekkür etti.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, bu saldırılarda en az 254 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

