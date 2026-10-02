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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Marco Rubio ile kapsamlı sükunet gerektiğini vurguladı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesinde bölgede kapsamlı sükunet gerektiğini vurguladı. Abdullah, görüşmede İsrail'in Suriye'deki ihlallerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bölgede kapsamlı bir sükunete ulaşılmasının önemini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Abdullah, Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, "Ürdün ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın çeşitli alanlarda geliştirilmesinin yolları" ile bölgedeki gerilimi düşürme çabaları değerlendirildi.

Kral Abdullah, "Arap ülkelerinin güvenliğini ve egemenliğini güvence altına alacak kapsamlı bir sükunet anlaşmasına varılması gerektiğini" belirtti.

Bölgede gerilimin tırmandığına dikkati çeken Ürdün Kralı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki ihlallerinin sonuçları konusunda da uyarıda bulundu.

Ürdün'ün Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını güçlendirme ve topraklarının egemenliğini koruma çabalarının yanında olduğunu vurgulayan Kral Abdullah, İsrail'in Suriye'deki ihlallerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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