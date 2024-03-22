Ürdün Kralı 2. Abdullah, BAE ve Bahreynli yetkililerle bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreynli yetkililerle Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı, BAE'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn'de ise Kral Hamed bin İsa ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah ile Al Nahyan arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ve sağlam ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Gazze'de kalıcı ve acil ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve yeterli yardım girişinin olması gerektiği vurgulanan görüşmede, 2. Abdullah ile Al Nahyan, Filistin meselesinin iki devletli formül temelinde siyasi bir çözüme kavuşturulmasının önemine dikkati çekti.

Kral 2. Abdullah'ın Bahreyn Kralı Bin İsa ile görüşmesinde de Gazze ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

İki lider, Filistin-İsrail çatışmasını, herkes için istikrar ve güvenliği garanti edecek ve Filistinlilerin adil ve meşru haklarını elde etmelerini sağlayacak iki devletli formüle uygun olarak sona erdirme çabalarının yoğunlaştırılmasının önemine değindi.