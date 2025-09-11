Ürdün, Katar'a Yönelik Tehditlere Sert Tepki Gösterdi

Amman yönetimi, Katar'ın güvenlik ve istikrarının Ürdün'ün güvenlik ve istikrarından ayrı tutulamayacağını belirtti.

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde Katar'a tekrar saldırı düzenleme" tehdidine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırgan tehditlerini, gerginliği tırmandıran kabul edilemez açıklamalarını ve İsrail'in Katar'a yönelik acımasız saldırısını haklı çıkarma girişimini en sert şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kendi güvenliğini ve egemenliğini korumak için alacağı her türlü kararda Katar'a tam destek vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümetinin, bölgeyi istikrarsızlaştıran, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden davranışlarını mutlak olarak kınıyoruz. Katar'ın güvenlik ve istikrarının, Ürdün'ün güvenlik ve istikrarının bir parçası olduğunu teyit ediyoruz."

Uluslararası topluma, ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme ve İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırıları, Batı Şeria'da tırmandırdığı gerginliği ve ülkelerin egemenliğine ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na yönelik ihlalleri durdurmaya zorlama çağrısı yapıldı.

Bölgede güvenlik ve istikrarı garanti altına alan adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın tek yolunun İsrail'in sürdürdüğü işgal ile saldırılara son verilmesi ve Filistin Devleti'nin kurulması olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu bugün de Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef alacaklarını yinelemişti.