Ürdün, İran'dan gelen füze ve İHA'ları engelledi: Can kaybı yok

Ürdün, İran'dan fırlatılan 7 füze ve 6 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen saldırılara karşı koyduğu belirtildi.

İran'dan Ürdün topraklarına fırlatılan 7 füze ve 6 İHA'ya müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, müdahale sonucunda herhangi bir can kaybı veya maddi hasarın yaşanmadığı bildirildi.

Mühimmat parçalarının düştüğü bölgeye istihkam birliklerinin gönderildiği ve bu parçalarla prosedürlere uygun olarak ilgilenildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin hava sahasını, halkını ve güvenliğini hedef alan tehditlere karşı üst düzey hazırlık durumunda olduğuna dikkati çekildi.

ABD'nin İran'a saldırıları sürerken, İran da misilleme olarak bölge ülkelerindeki ABD ordusuna ait üsleri hedef aldığını belirtiyor.

Kaynak: AA