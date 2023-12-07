Ürdün, Gazze'ye yardım malzemeleri gönderiyor
Ürdün tarafından Gazze Şeridi'ne gönderilecek yardım malzemeleri, Amman'daki Marka Askeri Havalimanı'nda bir uçağa yüklendi. Uçak, El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na inecek.
AMMAN, 7 Aralık (Xinhua) -- Ürdün tarafından Gazze Şeridi'ne gönderilecek yardım malzemeleri, ülkenin başkenti Amman'daki Marka Askeri Havalimanı'nda bir uçağa yüklendi. Uçak, Mısır'la Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısı yakınlarında yer alan El- Ariş Uluslararası Havalimanı'na inecek.