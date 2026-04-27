Ürdün Dışişleri Bakanı Kuveytli Mevkidaşı ile Görüştü

AMMAN, 27 Nisan (Xinhua) -- Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi (sağda), Ürdün'ün başkenti Amman'da Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile bir araya geldi, 26 Nisan 2026.

Ürdün ve Kuveyt pazar günü, ABD ve İran arasında sürdürülebilir bir çözüme yönelik diplomatik çabaların ilerletilmesinin önemini vurgulayarak, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının gerekliliğine dikkati çekti. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

