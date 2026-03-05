Ürdün, İran'dan Türk hava sahasına füze fırlatma girişimine tepki gösterdi

Ürdün, İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişimi ile Azerbaycan'a insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan yapılan Türkiye ve Azerbaycan'da bulunan bölgeleri hedef alma girişime tepki gösterildi.

Açıklamada, " Ürdün, her iki ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali, bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilim teşkil eden bu saldırıları reddetmekte ve kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'ün, Türkiye ve Azerbaycan ile "dayanışma içerisinde olduğu" vurgulanan açıklamada, Ürdün'ün bu ülkelerin "egemenlikleri, güvenlikleri ve vatandaşlarının emniyeti için aldıkları tüm önlemlere destek verdiği" ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Nahçıvan'a İran'dan İHA saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.