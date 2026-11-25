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Ürdün Askeri Güvenlik Mahkemesi, başkent Amman'da bir güvenlik görevlisinin ölümüne, bir subayın yaralanmasına neden olan sanığı idama mahkum etti.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, mahkeme, Amman'da güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren sanık hakkında idam kararı verdi.

Mahkeme, saldırıda Onbaşı Cevad Ali Halef es-Selayita'nın hayatını kaybetmesine, Yüzbaşı Firas Fayiz Abdullah el-Ananze'nin yaralanmasına neden olan sanığı iki ayrı suçtan idam ile cezalandırdı.

Kaynak: AA