Ürdün'de Hamas lideri İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi

Ürdün'de binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenledi.

Başkent Amman'da akşam namazı sonrası El-Hüseyni Camisi'nden hareket eden 2 bin kişi kent merkezindeki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Direnişi Destekleme Ulusal Forumu tarafından organize edilen yürüyüşte Heniyye'nin sembolik tabutu omuzlarda taşındı.

Yürüyüşe katılanlar, attıkları sloganlarla Filistin direniş gruplarına seslenerek, Heniyye'nin intikamını almalarını istedi.

Göstericiler, Filistin bayrakları ile üzerinde "Elveda kahraman", "Şehit komutan" ve "Şehit komutanın çağrısına icabet edeceğiz" yazılı Heniyye fotoğrafları taşıdı.