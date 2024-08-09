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Ürdün'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast protesto edildi. Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum'un çağrısıyla, başkent Amman'daki El-Hüseyni Cami önünden yürüyüşe başlayan kalabalık bir kilometre uzaklıktaki Palmiye Meydanı'nda toplandı.

Ürdün'de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast protesto edildi.

Direnişi Desteklemek için Ulusal Forum'un çağrısıyla, başkent Amman'daki El-Hüseyni Cami önünden yürüyüşe başlayan kalabalık bir kilometre uzaklıktaki Palmiye Meydanı'nda toplandı.

Heniyye'ye yapılan suikastı protesto eden göstericiler, "Direniş liderine yapılan suikast, kurtuluş savaşını ateşler" ve "Ya Ebu Ubeyde, maskeli adam, iyiliğin yüzü, moralini yüksek tut" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, "Bir üstat yoksa, diğeri gelir" sloganları atarak Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'a destek verdi.

Gösteriye katılanlardan Enes el-Hadidi, AA muhabirine, Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin, "Çocukların öldürüldüğü bir manzaraya artık tahammül edemiyoruz. Küçük çocuklar gibi ağlamaya başladık. Onlar Arap ve İslam dünyası adına savaşırken, biz sadece konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye İsrail Amman Gazze Ürdün Cami Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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