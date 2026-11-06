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Ürdün Başbakanı Hassan Amman saldırısı sonrası terörle mücadelenin süreceğini söyledi

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Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Amman'da dün bir güvenlik görevlisinin öldüğü saldırının ardından terörle mücadelenin süreceğini, aşırıcılıkla mücadelede taviz verilmeyeceğini söyledi. Saldırıda bir polis yaralandı, zanlı gözaltına alındı; ölen polis binlerce kişiyle uğurlandı.

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, başkent Amman'da dün bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, "Terörle mücadelemiz sürüyor, aşırıcılıkla mücadelede taviz vermeyeceğiz." dedi.

Hassan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, görev başındayken öldürülen polis memuru Cevad Ali Halef es-Selayıta için taziyelerini ileterek ailesine başsağlığı diledi.

Saldırıda yaralanan subay Firas el-Ananeze'ye de acil şifa temennisinde bulunan Ürdün Başbakanı Hassan, "Terörle mücadelemiz sürüyor, aşırıcılıkla mücadelede taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hassan, ülkesinin güvenliğini ve toplumsal barışını hedef alan aşırılıkçı düşünceye karşı mücadeleden geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, dünkü saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Selayıta için düzenlenen cenaze törenine binlerce Ürdünlü katıldı.

Törende Prens Faysal bin Hüseyin de yer aldı.

Cuma namazının ardından Meşirife eş-Şimaliyye beldesindeki camide cenaze namazı kılınan polis memuru Selayıta'nın naaşı, Amman vilayetine bağlı Ümmü'r-Rasas ilçesinde toprağa verildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da dün güvenlik güçlerine düzenlenen bıçaklı saldırıda bir polisin hayatını kaybettiği, bir polisin yaralandığı, zanlının ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Soruşturmadaki ilk bulguların, zanlının güvenlik görevlilerine yönelik terör eylemi planladığına işaret ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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