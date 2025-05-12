Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Ürdün Başbakanı Filistin'e Destek Vurgusu Yaptı

Ürdün Başbakanı Filistin'e Destek Vurgusu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Filistinlilerin haklarının korunmasını ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Hasan, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve insani yardımların sağlanması gerektiğini vurguladı.

AMMAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin önlenmesinin, en önemli ulusal öncelikleri olmaya devam ettiğini yineledi.

Hasan, pazar günü Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı ve Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş Şeyh ile Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirdiği görüşmede, meşru haklarının güvence altına alınmasına yönelik Filistin halkına verdikleri destek konusundaki sarsılmaz kararlılığı vurguladı.

Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre Hasan, söz konusu hakların başında uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda 1967 öncesi sınırlara dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının geldiğini söyledi.

Hasan ayrıca Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, insani yardımların derhal başlaması ve kesintisiz akışının sağlanması ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlallerinin durdurulması için Kral 2. Abdullah'ın öncülüğünde devam eden siyasi ve diplomatik çabaların da altını çizdi.

Eş Şeyh ise Ürdün'ün Filistin davasına verdiği istikrarlı destekten övgüyle bahsederek, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirme çabaları ve Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırılmasındaki öncü rolü için Filistin liderliği ve halkı adına Ürdün'e teşekkür etti.

Eş Şeyh, felaket düzeyinde koşulların yaşandığı Gazze'ye insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanması için uluslararası baskının acilen yoğunlaştırılması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.