Uraloğlu, Adana depremi sonrası ulaşım ve haberleşmede olumsuzluk yok dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Uraloğlu, "Bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, ilgili kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA