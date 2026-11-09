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Uraloğlu, Adana depremi sonrası ulaşım ve haberleşmede olumsuzluk yok dedi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Adana'da 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Uraloğlu, NSosyal'de depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileyerek gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Uraloğlu, "Bölgedeki ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, ilgili kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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