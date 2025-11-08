Haberler

Ünye'de Yangında Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde meydana gelen yangında mahsur kalan 12 yaşındaki A.T, itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen çocuk, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Atatürk Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personeli, evde mahsur kalan 12 yaşındaki A.T'yi balkondan tahliye etti.

Dumandan etkilenen çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan A.T'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
