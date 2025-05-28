Ünye'de Tırın Orta Refüje Devrilmesi Sonucu Sürücü Yaralandı

Ünye'de Tırın Orta Refüje Devrilmesi Sonucu Sürücü Yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orta refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kenan Katip idaresindeki 53 ADH 813 plakalı tır, Göbü Mahallesi Yunus Emre Tüneli mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından Ünye Çevre Yolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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