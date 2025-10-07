Haberler

Ünye'de Tarım Aracı Bahçe Duvarına Çarptı: Çift Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı bahçe duvarına çarparak kaza yaptı. Sürücü Osman Azaklı ve eşi Nazmiye Azaklı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İlçenin İnkur Mahallesi Fevzi Çakmak mevkisinde Osman Azaklı yönetimindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ve eşi Nazmiye Azaklı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
