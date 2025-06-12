Ünye'de Filistinliler için Gıyabi Cenaze Namazı

Ordu'nun Ünye ilçesinde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türkiye Ünye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi, Beyazay Derneği Ordu ve Ünye Şubesi, Ünye Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Kızılay Engelsiz Kulüp Başkanlığı ve Milli İrade Platformu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Toprak, Gazze'de bütün insanlığın gözü önünde dünyada benzerine rastlanmamış ve rastlanamayacak bir vahşetin yaşandığını söyledi.

Özellikle de Gazze'deki engellilerin yaşadığı büyük trajediyi haykırmak için toplandıklarını belirten Toprak, "Gazze'de yaşanan insanlık dramını hepimiz sizlerle beraber kınıyoruz. Gazze'deki bu dram hepimizi yürekten yaralamaktadır." dedi.

Programa, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.