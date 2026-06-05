Haberler

Ordu'da İklim Krizi Yürüyüşü düzenlendi

Ordu'da İklim Krizi Yürüyüşü düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen İklim Krizi Yürüyüşü, Yüzüncü Yıl mevkisinden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. TEMA Vakfı Ünye Sorumlusu Nihan Çebi Gürsoy, iklim kriziyle mücadelede kaybedecek zaman olmadığını vurguladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İklim Krizi Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yüzüncü Yıl mevkisinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

TEMA Vakfı Ünye Sorumlusu Nihan Çebi Gürsoy, yaptığı açıklamada, iklim kriziyle mücadelenin hayati önem taşıdığını söyledi.

İklim krizine karşı kaybedecek zaman kalmadığını vurgulayan Gürsoy, TEMA Vakfınca bu yolda verilen mücadeleyi anlattı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...

Test sonuçları belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi

Daha 25 yaşındaydı! Diri diri yandı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve bomba patladı! Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor
Sibel Kekilli'nin düğün dansı ve gelinliği çok konuşuldu

Sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu pistte döktürdü
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor