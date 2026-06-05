Ordu'da İklim Krizi Yürüyüşü düzenlendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen İklim Krizi Yürüyüşü, Yüzüncü Yıl mevkisinden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. TEMA Vakfı Ünye Sorumlusu Nihan Çebi Gürsoy, iklim kriziyle mücadelede kaybedecek zaman olmadığını vurguladı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İklim Krizi Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yüzüncü Yıl mevkisinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
TEMA Vakfı Ünye Sorumlusu Nihan Çebi Gürsoy, yaptığı açıklamada, iklim kriziyle mücadelenin hayati önem taşıdığını söyledi.
İklim krizine karşı kaybedecek zaman kalmadığını vurgulayan Gürsoy, TEMA Vakfınca bu yolda verilen mücadeleyi anlattı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk