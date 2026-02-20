Haberler

UNRWA: Gazze'de insani koşullar hala ağır, yardımlara erişimde kısıtlamalar sürüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde insani koşulların hala kötü olduğunu ve yardımlara yönelik kısıtlamaların sürdüğünü bildirdi. UNRWA, yardımların Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını vurgulayarak, kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, UNRWA'nın yerinden edilen Filistinlilere sağlık, eğitim, barınma ve gıda yardımı hizmetleri dahil temel hizmetler sunmayı sürdürdüğü belirtildi.

Gazze Şeridi genelinde insani koşulların hala kötü olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in insani yardımların ulaştırılmasına yönelik kısıtlamalarına devam ettiği kaydedildi.

UNRWA'nın açıklamasında, mevcut durumda ulaştırılmasına izin verilen yardım miktarının Filistinlilerin ihtiyaçlarının çok altında kaldığını belirtilerek, insani yardımların erişimine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
