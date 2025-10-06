UNRWA Gazze'de Mültecilere Yardımda Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de savaş ve kıtlık koşulları altında yaklaşık 2 milyon Filistinliye hayat kurtaran insani yardımlar ve temel hizmetler sunmaya devam ettiğini duyurdu.

UNRWA, Filistin topraklarındaki çalışmalarıyla ilgili Ocak 2025'ten bugüne yayımladığı raporda, "UNRWA, Gazze Şeridi'ndeki kıtlık ve tüm bölgede yaşanan insanlık dışı koşullar arasında birincil sağlık hizmetlerinin en büyük sağlayıcısı olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, UNRWA'nın, binden fazla sağlık personelinin farklı bölgelerde 6 klinik ve 20 sağlık noktasını işlettiği belirtilerek, kurum, ekiplerinin geçen eylül ayında yönetimine bağlı 60 barınma merkezinde 94 binden fazla Filistinli mülteciye hizmet verdiği aktarıldı.

UNRWA'nın ciddi mali krizlere rağmen hizmetlerini sürdürdüğü belirtilen raporda, Gazze'deki mültecilerin ağırlaşan insani koşulları karşısında bu krizin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduğu vurgulandı.

Raporda, UNRWA'nın Ürdün ve Mısır'daki depolarında Gazze'deki tüm Filistinlilere 3 ay yetecek kadar gıda stokuna sahip olduğu belirtilerek, İsrail'in insani yardımları ve gıda malzemelerini engellemesi nedeniyle oluşan kıtlık koşullarında bu gıdaların hayati önemde olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 160 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 679 kişi de yaralandı.