UNRWA, Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor
Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde Filistinli mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'den gönderilen unlar, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki dağıtım merkezinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
GAZZE, 10 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'den gönderilen unlar Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki dağıtım merkezinden Filistinlilere ulaştırıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel