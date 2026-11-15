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UNRWA Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebeğin tedavisinin geciktiğini bildirdi

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UNRWA, Gazze'de elektrik kesintileri yüzünden 1 yaşındaki bir bebeğin buhar cihazının çalıştırılamadığını ve tedavisinin geciktiğini bildirdi. Ajans, yakıt ve yedek parça eksikliğinin sağlık hizmetlerini tehdit ettiğini, bu durumun olağan kabul edilemeyeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle 1 yaşındaki Kerim bebeğin tedavisinde kullanılan buhar cihazının çalıştırılamadığını ve tedavinin geciktiğini bildirdi.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 1 yaşındaki Kerim'in annesi Susan'ın ifadelerine yer verildi.

Filistinli anne Susan, solunum sıkıntısı yaşayan oğlu Kerim'i hemen kliniğe götürdüğünü, sağlık ekiplerinin çocuğun daha rahat nefes alabilmesi için buhar cihazına ihtiyaç duyulduğunu belirttiğini aktardı.

UNRWA ise söz konusu cihazın elektrik olmaması sebebiyle kullanılamadığını ve bebeğin tedavisinin geciktiğini vurguladı.

"Sağlık ekipleri, elektrik olmadan binlerce kişiye hizmet vermeye çalışıyor"

Açıklamada, "Yakıt ve jeneratörlere ait yedek parça eksikliği, Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

UNRWA, elektrik kesintilerine rağmen sağlık ekiplerinin Gazze genelinde her gün binlerce kişiye sağlık danışmanlığı vermeyi sürdürdüğünü, ancak çoğu zaman evrak ve el fenerleri kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Ajans, "Gazze'de sağlık hizmetlerinin elektrik kesintileri ve imkansızlıklar içinde sürdürülmesi olağan bir durum olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın 3 Kasım'da yayımladığı raporda, kurumun jeneratörlerde kullanılan yağlama yağı stoklarının haftalar önce tamamen tükendiği, bunun ekipmanların yıpranmasına ve faaliyetlerin aksamasına yol açtığı kaydedildi. Raporda, ajansa ait çok sayıda tesisteki jeneratörlerin iki aydan uzun süredir çalışmadığı belirtildi.

İsrail'in kısıtlamaları hayati sağlık hizmetlerini tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 5 Kasım'da yayımlanan raporda, motor yağı, yağlama malzemeleri, yedek parça ve jeneratör bakım ekipmanlarındaki eksikliğin Gazze genelinde hayati hizmetlerin devamlılığı için tehdit oluşturduğu bildirildi.

İsrail makamlarının bu malzemeler ile yeni elektrik jeneratörlerinin Gazze'ye girişini kısıtlamasının krizin temel sebeplerinden biri olduğu ifade edildi.

Raporda, sağlık kuruluşlarında yetişkinler ve yenidoğanlar için kullanılan solunum cihazları dahil yaşam destek sistemlerinin durma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı. Ayrıca teşhis ve tedavi hizmetlerinin aksayabileceği, ilaçların muhafazası için gerekli soğuk zincirin bozulabileceği ve ambulans hizmetlerinin durabileceği belirtildi.

OCHA, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için düzenli yakıt tedarikine ihtiyaç duyulduğunu, daha kalıcı enerji çözümleri için ise İsrail'in güneş panellerinin Gazze'ye girişine izin vermesi, elektrik şebekesinin yeniden bağlanması ve santralin tekrar çalıştırılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in saldırıları ve abluka nedeniyle Gazze'de sağlık altyapısının uğradığı yıkımın boyutunu Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verileri de ortaya koyuyor. Örgütün Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhold van de Weerdt, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hastaneler, birinci basamak sağlık merkezleri, klinikler, eczaneler ve laboratuvarların da aralarında bulunduğu 1800'den fazla sağlık tesisinin tamamen ya da kısmen yıkıldığını bildirmişti.

Weerdt, Gazze'deki sağlık sisteminin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için 5 yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerektiğini belirtmişti.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik ablukası ve insani yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar sürüyor. İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının devam ettiği bölgede, saldırılarla büyük ölçüde tahrip edilen sağlık sistemi, temel hizmetleri dahi karşılamakta zorlanıyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 176 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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