UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, hizmetlerin devam edebilmesi için mali destek çağrısı yaptı Açıklaması

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, mali açık nedeniyle Ajansın sağladığı hizmetlerde yüzde 20 kesintiye gitme kararı almak zorunda kaldığını belirterek, bağışçı ülkelere siyasi desteklerini somut kaynaklara dönüştürme çağrısı yaptı.

Lazzarini, UNRWA'nın içinde bulunduğu durum ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ajansın büyük bir mali açmazda olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Ajansın bölgedeki tüm hizmetlerini sürdürmek için 200 milyon dolardan fazla açığı var." dedi.

Bu hesaplamanın bağışçı ülkeler ile üye devletlerin UNRWA'ya ilettiği en güvenilir verilerin esas alınmasıyla yapıldığını aktaran Lazzarini, "Dolayısıyla, bu bilgilere dayanarak, Ajansın giderlerini karşılamaya devam etmesinin hiçbir yolu yok." ifadesini kullandı.

Lazzarini, "2025'te zaten aldığımız bir dizi tasarruf önlemine rağmen, geçtiğimiz hafta, bu yıl için sağlık ve eğitim hizmetlerini yüzde 20 azaltma kararı almak zorunda kaldım." diye konuştu.

UNRWA Genel Komiseri, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, örneğin, okula beş gün yerine dört gün gidileceği, sağlık kliniğimizin haftada 40 saat yerine 32 saat açık olacağı anlamına geliyor. Ancak üye devletler harekete geçerse bu karar her an geri alınabilir"

"Gazze'de hayatta kalmak için günlük mücadele devam ediyor"

Gazze'deki duruma değinen Lazzarini, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla ilgili, "Açık olalım. Refah Sınır Kapısı yeni açıldı. Şu an için sadece 50 kişinin geçmesine izin veriliyor ve sadece yayalara açık. Yani Gazze'ye yeni bir ikmal yolu değil." değerlendirmesini yaptı.

Lazzarini, ateşkesin "sadece kağıt üzerinde" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her gün insanlar öldürülüyor ve ateşkes ihlal ediliyor ama insanlar mücadele etmeye devam ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyorlar, barınakları yok. Kış çok sert geçiyor. Sağlık durumu çok kötü. Gazze'de hayatta kalmak için günlük mücadele devam ediyor."

UNRWA'nın faaliyetleri ve İsrail'in saldırısı

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 75 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajans'ın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklamıştı.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Bu süreçte bazı bağışçı ülkeler UNRWA'ya sağladıkları mali desteği askıya almış, bağışların durdurulması, bütçesinin büyük bölümünü gönüllü katkılardan sağlayan ajansı derin bir mali açmazla karşı karşıya bırakmıştı.

İsrail güçleri, 20 Ocak'ta UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.