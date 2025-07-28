UNRWA'dan BM Üyesi Ülkelere Acil Çağrı: 'Milyonlarca insanın kaderi sizin ellerinizde.'

NEW Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), BM üyesi ülkelere harekete geçme çağrısında bulunarak, "Milyonlarca insanın kaderi sizin ellerinizde." uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın açılışında UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini adına açıklama yapıldı.

Açıklamada, konferans devam ederken Gazze'de yaşamın yok edildiğine dikkati çekilerek, "Çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinden tüm nüfusa dayatılan insan eliyle açlığa kadar her gün bildirilen dehşet verici olaylar karşısında hepimiz dehşete kapılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sahadaki UNRWA çalışanlarının Gazze'deki halkı "Ne ölü, ne canlı, yürüyen cesetler gibi" olarak tanımladığı aktarılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının da günde sadece küçük bir öğünle hayatta kalmaya çalıştığı ve iş başında açlıktan bayıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki insani yardım ekibinin hissettiği yorgunluk, kaygı ve yalnızlığın tarif edilemez boyutta olduğu ifade edilirken, "Yaşananlara yönelik öfke ve kınama sözleri artık yeterli değil. Derinleşen açlığı durdurmak ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için uzun süredir gecikmiş bir ateşkesin derhal uygulanması gerekiyor." vurgusu yapıldı.

"Milyonlarca insanın kaderi sizin ellerinizde"

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun da endişe verici şekilde kötüleştiği uyarısı yapılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Gazze'deki yıkımı daha da ağırlaştıran bu tabloya ek olarak, Batı Şeria'nın ilhakı artık açıkça ilan edilmiş bir siyasi hedef haline gelmiş durumda. Aynı şekilde, UNRWA'nın Batı Şeria'daki faaliyetlerinin sona erdirilmesi de siyasi bir amaç olarak ortaya kondu. UNRWA operasyonlarını sonlandırmaya yönelik çabaların insani bedeline şimdiden tanık oluyoruz."

Açıklamada, UNRWA'nın ve sunduğu hizmetlerin çökmesinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'ni daha da zayıflatacağı ve Gazze'de üstlenebileceği olası herhangi bir rolü tehlikeye atacağının altı çizildi.

Ajansın çöküşünün bu konferansın hedefleriyle tamamen çelişen biçimde siyasi bir çözüme ulaşma çabalarını baltalayacağı uyarısı yapılan açıklamada, UNRWA'nın her zaman geçici bir kurum olarak tasarlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın hala varlığını sürdürmesi ve gerekli olmasının, siyasi bir çözüme ulaşmadaki uzun vadeli başarısızlıklardan kaynaklandığı görüşüne yer verildi.

Barışın siyasi anlaşmalarla başlayabileceği ancak yalnızca insan haklarının hayata geçirilmesi ve insan onurunun eğitim, sağlık ve sosyal kalkınma yoluyla korunmasıyla sürdürülebileceği belirtilen açıklamada, "Eğer amacımız Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulmak ise, UNRWA bu yolda büyük bir değerdir. Gerçek anlamda, süreye bağlı bir siyasi süreç, ajansın hükümet benzeri hizmetlerini güçlendirilmiş ve hazırlıklı kamu kurumlarına devretmesine imkan tanıyacak. Bu süreç tamamlanana kadar ise Filistinlilerin mülteci statüsünün, kolektif tarihinin ve kimliğinin koruyuculuğunu sürdürecektir." denildi.

Açıklamada, BM üyesi ülkelere harekete geçme çağrısında bulunularak, "Milyonlarca insanın kaderi sizin ellerinizde." uyarısı yapıldı.