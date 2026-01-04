Haberler

UNRWA: Batı Şeria'da 12 binden fazla Filistinli çocuk yerinden edilmeye zorlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki operasyonları nedeniyle 12 binden fazla çocuğun yerinden edildiğini duyurdu. UNRWA, zorunlu yerinden edilme koşullarında yaşayan çocuklara yönelik acil bir eğitim programı başlattıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun kuzey kentlerinde sürdürdüğü operasyonlar nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da 12 binden fazla Filistinli çocuğun yerinden edilmeye zorlandığını açıkladı.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in operasyonları nedeniyle Batı Şeria'da 12 binden fazla çocuğun halen zorunlu yerinden edilme koşulları altında yaşadığı belirtildi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yerinden edilen çocuklar için Şubat 2025'te acil bir eğitim programı başlatıldığı; bu kapsamda geçici öğrenim alanları oluşturulduğu, uzaktan eğitim imkanları sağlandığı ve psikososyal destek hizmetleri sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, UNRWA'nın Batı Şeria'daki okullarında yaklaşık 48 bin Filistinli çocuğun kayıtlı olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana, "Demir Duvar Operasyonu" adı altında Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'nda başlayan ve daha sonra Nur Şems ile Tulkerim mülteci kamplarına genişleyen saldırılar düzenliyor.

İsrail güçlerinin söz konusu üç kampı kuşatarak altyapı, evler ve iş yerlerinde yaygın yıkıma yol açtığı saldırılar nedeniyle, resmi rakamlara göre yaklaşık 50 bin Filistinlinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Venezuela ordusu ülke çağında aktif hale getirildi

Trump'ın sevinci kursağında kalabilir! Venezuela ordusu harekete geçti
TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz

TBMM'ye ilginç dilekçe yağmuru! Jandarmaya yeni isim önerisi inanılmaz
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmelerden sonuç çıkmadı

Türkiye'nin uyarıları işe yaradı! Komşuda beklenen görüşme yapıldı
Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Havada büyük kaos yaşanıyor! Bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı

ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in acı günü