UNOCHA, Filistin yardım çağrısının yarısından azının finanse edildiğini açıkladı

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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de erişim sorununun insani yardımlar konusunda temel bir mesele olmaya devam ettiğini belirterek, "Gazze Şeridi'nin tamamına erişimimiz yok. Bunun yanı sıra finansman konusunda da endişeliyiz." dedi.

Laerke ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İnsani yardım çalışanlarının sahada kalmaya ve ulaşabildikleri her noktada yardım dağıtmaya devam ettiğini aktaran Laerke, yaklaşık 100 merkez aracılığıyla günde 600 bin öğün yemek sağlandığını ve bu hizmetin BM Dünya Gıda Programı (WFP) ile çeşitli kuruluşlarca sunulduğunu belirtti.

Laerke, " Gazze'de erişim sorunu, temel bir mesele olmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin tamamına erişimimiz yok. Bunun yanı sıra finansman konusunda da endişeliyiz. İşgal altındaki Filistin toprakları için yaptığımız kapsamlı yardım çağrısının yarısından azı finanse edilmiş durumda." ifadesini kullandı.

"DSÖ olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz"

Lindmeier ise Gazze'den tıbbi tahliyeler için destek olmaya devam ettiklerinin altını çizerek, DSÖ'nün hastaların sınırın ötesine fiziksel olarak nakledilmesini kolaylaştırmaktan sorumlu olduğunu ve bunun da uzun bir sürece yayıldığını söyledi.

Tıbbi tahliyeler için öncelikle İsrail makamlarının onayına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Lindmeier, daha sonra hem hastaları hem de onlara eşlik eden kişileri kabul etmeye hazır bir ülkeye gerek duyulduğunun altını çizdi.

Lindmeier, "DSÖ olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz ve tüm engellere rağmen hastaların Gazze'den fiziksel olarak çıkarılmasına yardımcı oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA