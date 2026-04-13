Uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonucu pozitif çıktı. Test veren 3 ismin saçında 'Kokain' maddesi tespit edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı