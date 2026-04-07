Haberler

Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

  • İstanbul'da 07.04.2026 tarihinde uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, İlkay Şencan, Bengü (Erden), Melek Davarcı (Mosso) ve Deha Bilimler yer alıyor.
  • Soruşturma, 8 Ekim 2025'ten bu yana İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunca bilinen kişilere yönelik uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından yürütülüyor.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

SON OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER

Gözaltına alınan ünlü isimler şu şekilde:

  • Simge Sağın, 
  • İbrahim Çelikkol, 
  • Melek Davarcı (Mosso), 

  • Deha Bilimler, 
  • Mustafa Ceceli, 
  • Ersay Üner, 

  • Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve
  • İlkay Şencan
  • Bengü (Erden), 

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”

GÖZALTI SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Gözaltına alınan şüpheliler ilk olarak hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin inceleme için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler savcılığa ifade veriyor. Savcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin serbest bırakılmasına ya da mahkemeye sevk edilmesine karar veriyor.

SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik başlattığı soruşturma 8 Ekim 2025’ten bu yana devam ediyor. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş insanlarından oluşan çok sayıda kişi ifade verdi, ayrıca kan ve saç örnekleri üzerinden incelemeler yapıldı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Mustafa Ceceli?Şu Umre fotoları paylaşan sanatçımız.!!

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Demir:

pudracıymış galiba buda

yanıt7
yanıt0
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bunları gözaltına alıyorlar sonra serbest bırakıyorlar ki bakın bütün ünlüler ve zenginler içiyor diye örnek almalarını istiyor gençlere çünkü pozitif çıkanı salıyorlar

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıLeven Ergün:

YERSEN SOSLU MAKARNALI GÜNDEM

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

bunları çağırırken ellerinde bir şüphe unsuruna dayanarak mı cağırıyorlar yoksa kafalarına göre gel bakim diyen niyet okumacısı saltanat usulümü yoksa ????

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket

Torreira'dan kafa karıştıran hareket: Tam 29 kadını...
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı
Devrim Özkan'la barıştı mı? Torreira'dan kafa karıştıran hareket

Torreira'dan kafa karıştıran hareket: Tam 29 kadını...