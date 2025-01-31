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Tiyatro sanatçısı Sezai Altekin hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Sezai Altekin hayatını kaybetti
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İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçısı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. 79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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