Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

Gece yarısı 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
Husiler'den olay iddia: İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk

"İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk"
ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk

Yangınla ilgili ilk dava! Felaket nedeniyle bir şirket hedefte
İlaçla bayılttığı yolcusunu taciz eden taksici yakalandı

İstanbul'u karıştıran taksici yakalandı! İfadesi olaydan daha beter

Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaprak Dökümü dizisinin efsane oyuncusu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Öztep'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından "Ben melek oldum" notuyla duyurdu.

Oyuncu Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Öztep'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı "Ben melek oldum" notuyla duyurdu.

ÖLÜM HABERİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli projeyle tanınan tiyatro sanatçısı Bedia Ener Öztep ölüm haberi sevenlerini üzdü.

Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

BEDİA ENER ÖZTEP KİMDİR?

Bedia Ener Öztep, 5 Haziran 1954 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının en saygın isimlerinden biri olmuştur. Sanat hayatına 1968 yılında Bakırköy Halkevi'nde adım atan Öztep, 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılarak profesyonel kariyerine başlamıştır. Uzun yıllar boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları ve Asuman Dabak Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda sahne almış, güçlü oyunculuğuyla tiyatro dünyasında derin bir iz bırakmıştır.

Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Bedia Ener Öztep, tiyatro sahnesindeki başarısının yanı sıra televizyon ve sinema dünyasında da adından söz ettirmiştir. 2006-2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü" dizisinde Neyyir Hanım karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca "Dadı," "Menajerimi Ara," "Küçük Kıyamet," ve "Kara Para Aşk" gibi birçok yapımda da yer almıştır. Sadece oyunculuğuyla değil, seslendirme sanatçısı olarak da öne çıkan Ener, Harry Potter serisinde Profesör McGonagall karakterini Türkçe seslendirmiştir. Sanat dünyasında çok yönlü kimliğiyle tanınan Bedia Ener Öztep, Türk sanat tarihinde unutulmaz bir yer edinmiştir.

Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Görevi devralmadan önce açık açık uyardı: Çok fazla sorun yaşanacak
img

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
img

Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıCanım Türkiyem:

İnsanlar ölünce Melek olmuyor bunu anlayamadı kimse! İnnâ lillahi ve Inna ileyhi raciun

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammet:

Yaprak dökümünde kızını oynayan kişinin röportajını seyrettim bi kanalda. Kızcağız herkes partneriyle ezberini çalışır biribirine yardım ederlerdi sette bana hiç yardım etmedi benle hiç konuşmaz samimi de olmadı zaten demişti. Okızcağız başka dizide oynamayışını da bana bir gün geldi bu sesle sen ünlü falan olamassın seni seslendirsinler demişti. Çok üzüldüm. Günlerce ağladım diyodu kızcağız. Ondan dolayı bir sürü teklifi reddedttim demişti. Sevmem.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasTürkoğlu:

Ameliyle iştigal eylesin

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşallah. Ama şunu belirtmek istiyorum, İnsanlar ölünce melek olmuyor!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah rahmet eylesin üzüldüm yaprak dökümü den bilirdik

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMapo 77:

genc olmus

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİSA ÖZTÜRK:

Allah rahmet eylesin guzel sanatçıydi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak? Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne? Yaprak Dökümü oyuncularından kim öldü? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2025 zamlı köprü geçiş ücretleri! Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur? 14 Ocak iftar saatleri! 14 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? 14 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (14 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.