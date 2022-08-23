Ünlü Terzi Celalettin Benli'nin Oğlu Kamil Özer Benli Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitirdi Güncel Haberler Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın da aralarında bulunduğu 6 Cumhurbaşkanı'nın gömlek ustalığını yapan terzi Celalettin Benli’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ’de çalışan oğlu Kamil Özer Benli geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. OKTAY YILDIRIM Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın da aralarında bulunduğu 6 Cumhurbaşkanı'nın gömlek ustalığını yapan terzi Celalettin Benli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'de çalışan oğlu Kamil Özer Benli geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, "Cumhurbaşkanlarının gömlekçisi" olarak ün yapan terzi Celalettin Benli'nin İBB Kültür AŞ'de kültür etkinlikleri uzmanı olarak çalışan oğlu Kamil Özer Benli sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Benli, evinden yürüyerek gittiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen geçirdiği kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 65 yıldır Beyoğlu'nda ısmarlama gömlek diken Celalettin Benli'yi seçimden sonra ziyaret etmişti. İmamoğlu, bu ziyaretinde Benli'ye gömlek ölçüsü verirken şakalaşmıştı. Kaynak: ANKA / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kalp Krizi Kamil Özer Güncel Haberler

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